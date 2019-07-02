ВЦИОМ: около 6% избирателей готовы поддержать оппозицию на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о выборах в Мосгордуму, согласно которым не более 6% москвичей готовы поддержать оппозиционного кандидата в своем округе. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте центра.

"Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата (29%), за представителя парламентской партий - около 18%, за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу - 6%", - говорится в исследовании.

Как отмечает ВЦИОМ, в начале избирательной кампании вовлеченность горожан в предстоящие выборы в Московскую городскую думу сравнительно низкая: 89% опрошенных отметили, что не испытывают интереса к теме; 77% не обсуждают выборы в ближнем кругу. "Порядка 44% опрощенных сообщили ВЦИОМ о планах прийти на избирательные участки. Из них 28% отметили, что точно пойдут, 16% скорее примут участие, еще 29% пока не решили", - сообщается на сайте.

"Москвичи назвали пять самых удобных способов получения информации о предстоящих выборах и кандидатах в депутаты: новостные интернет-порталы (38%), листовки и буклеты в почтовых ящиках (19%), ролики на YouTube (17%), окружные и районные газеты (16%), а также локальные группы в социальных сетях (16%). Об интересе к встречам с кандидатами сказали 11%, считают удобными разговоры с агитаторами на пикетах по сбору подписей 4%, а с агитаторами, которые ходят по домам - 2%", - сообщает ВЦИОМ.

Как отмечается в публикации, исследование было проведено по заказу Института социально-экономических проблем народонаселения РАН с 21 по 23 июня 2019 года. В опросе приняли участие москвичи в возрасте от 18 лет. Мнения москвичей собирались методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,2 тыс. респондентов.

"Выборка построена на основе полного списка стационарных и мобильных телефонных номеров, задействованных на территории Москвы <...> Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе работы", - отмечается в исследовании.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 мск 6 июля. Каждому кандидату необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.