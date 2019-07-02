Потерявшийся в Тропаревском парке ребенок возвращен в семью

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ребенок, которого во вторник днем нашли без присмотра родителей в Тропаревском парке в Москве, возвращен в семью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

Ранее СМИ сообщили, что в Тропаревском парке Москвы обнаружили потерявшегося ребенка, мальчика забрали в отдел полиции. "2 июля в средствах массовой информации появились публикации о том, что в Тропаревском парке маленький ребенок оставлен без присмотра родителей. В настоящее время с мальчиком все хорошо, он находится в семье", - сообщили в пресс-службе департамента.

Собеседник агентства уточнил, что, по имеющейся информации, папа с малышом во вторник утром пошел на прогулку, в это время мама находилась на работе. В парке отец встретил знакомую из соседнего дома, которую попросил присмотреть за ребенком, пока он на некоторое время отлучится.

"Отец отсутствовал не более 20 минут. Вскоре ему позвонили из полиции и сообщили, что малыш находится у них. Мальчик был передан папе", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что семья проживает в Москве, воспитывает двоих несовершеннолетних детей, на социальном обслуживании не состоит, и в социальной поддержке не нуждается, факты неблагополучия не выявлены. Специалисты соцзащиты провели с отцом беседу, указав ему, что с посторонними людьми детей оставлять крайне опасно. В дальнейшем контакт с семьей планируется поддерживать, в случае необходимости ей будет оказана социальная поддержка, добавили в пресс-службе.