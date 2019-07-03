Художники из Москвы и области напишут картины к 80-летию ВДНХ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья, посвященных 80-летию и преображению выставки. 60 лучших работ будут представлены публике в августе, сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"Весь июль по понедельникам будут проходить выездные пленэры с обзорной экскурсией по ВДНХ, далее мастера кисти и карандаша приступят к работе. По итогам жюри проекта выберет 60 лучших работ, они будут представлены в художественной экспозиции "ВДНХ-80", которая откроется в Доме культуры в день рождения выставки - 1 августа", - говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться, возраст участников - старше 16 лет, приветствуется коллективное участие студенческих групп с педагогом. При регистрации конкурсанты смогут выбрать удобную дату и время выездного пленэра, которые стартуют с 8 июля.

Группам участников в сопровождении опытных наставников проведут обзорную экскурсию по ВДНХ, на которой они смогут выбрать понравившееся место для творчества, также у них будет возможность работать неограниченное время в павильоне №34 "Космос" и выйти на крышу павильона "Рабочий и колхозница".

В пресс-службе добавили, что художники смогут писать картины на выбранном месте или в студии на основе сделанных зарисовок или фотоснимков, количество работ от одного участника не ограничено. Произведения будут выполнены в техниках живопись, графика, графический дизайн и других видах изобразительного искусства. До 25 июля художники должны будут опубликовать фотографии своих работ на сайте ВДНХ, после чего жюри проекта отберет 60 лучших картин.

Экспозиция пройдет с 1 по 14 августа. Далее часть работ войдет в состав выставки Московского союза художников России "Новая Москва", которую можно будет посмотреть в выставочном зале на улице Беговой с 29 августа по 14 сентября.