Прохладные и дождливые выходные будут в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Прохладная и дождливая погода ждет москвичей в ближайшие выходные. Об этом сообщила ТАСС в среду главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В выходные будет прохладная погода, временами с дождями. Температурный фон будет ниже климатической нормы на три-четыре градуса", - рассказала Макарова.

По ее словам, по ночам будет преобладать температура 7-12 градусов тепла, днем - 15-20 градусов выше нуля. "И пониженный фон атмосферного давления", - добавила специалист.

Она добавила, что сейчас Москва находится под влиянием циклона, который идет с северо-запада. В среду днем температура будет около 19-21 градусов тепла, по области - 16-21, местами небольшие дожди, юго-западный и западный ветер 5-10 м/с. В четверг ночью будет около 10 градусов тепла, в центре - 12-14, по области - 6-11, местами небольшой дождь.

"Днем тоже небольшой дождь. Максимальная температура в Москве не дотянет даже до 20 - 17-19 градусов, в Подмосковье - 16-21", - сообщила Макарова.