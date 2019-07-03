Власти Москвы согласовали первый этап проекта ТПУ "Улица Дмитриевского"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию первого этапа транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Улица Дмитриевского" в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Технологическая часть ТПУ на станции метро "Улица Дмитриевского". Первый этап: "Улично-дорожная сеть и благоустройство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках согласованного этапа работ предусмотрена реконструкция улицы Салтыковская, ремонт дорожного покрытия на улицах Святоозерская и Наташи Качуевской, устройство автостоянки на 114 машиномест и прокладка инженерных коммуникаций. Автобусные остановки на улице Салтыковская будут перенесены ближе к метро.

В районе ТПУ также планируется создание автоматизированного управления движением - там будут установлены две поворотные видеокамеры и два стратегических детектора транспорта для наблюдения и мониторинга транспортных потоков, а существующий комплекс фотовидеофиксации будет перенесен на новое место. Оборудование подключат к московскому ситуационному центру интеллектуальной транспортной системы.