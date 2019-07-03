Печные изразцы XVIII века найдены в районе Замоскворечья в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Московские археологи нашли печные изразцы XVIII века в районе Новокузнецкой улицы в Москве. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В районе Новокузнецкой улицы археологи нашли красивые печные изразцы в хорошей сохранности. Их датируют второй половиной XVIII века. Там, вероятно, стоял богатый купеческий дом, который украшала печь с росписью. Мастер изобразил на керамической плитке растения, птиц и рыцарей", - написал он.

Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, на территории Замоскворечья селились представители купеческого сословия, поэтому во многих домах были изразцовые печи. "Изразцы, вероятнее всего, остались после перекладки печи в первой половине XIX века. Об этом свидетельствует сопутствующий керамический материал", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что артефакты находятся в хорошем состоянии и не пострадали от огня. После исследований изразцы планируют передать в один из московских музеев.