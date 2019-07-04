Бесплатные уроки живописи пройдут в 76 московских культурных центрах 27 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Жители столицы смогут бесплатно посетить уроки живописи на открытом воздухе в 76 культурных центрах 27 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Ежегодную городскую акцию "Московский пленэр" проведут в Москве 27 июля. Уроки живописи на открытом воздухе ждут горожан в 76 культурных центрах столичного департамента культуры. Всего организуют 78 бесплатных занятий. В некоторых случаях потребуется предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

Москвичам предложат нарисовать любимые места районов, в которых они живут. Мольберты, холсты, краски, кисточки и карандаши бесплатно выдадут на месте. После окончания урока, картины можно будет забрать на память. "Начинающие художники изучат основы нескольких техник рисования, а также попробуют работать с разными материалами, например акварелью, гуашью, пастелью или карандашом", - уточняется в сообщении.

Зарегистрироваться на уроки акции "Московский пленэр" горожане также могут на форуме "Мой район". Он пройдет в Гостином Дворе с 4 по 6 июля.

Городская акция "Московский пленэр" пройдет в третий раз, в прошлом году для жителей столицы провели около 80 мастер-классов и занятий.