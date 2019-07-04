Движение на Кутузовском проспекте в Москве перекрыто из-за упавшего дерева

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта по четырем полосам Кутузовского проспекта в Москве в сторону области перекрыто из-за упавшего на проезжую часть дерева. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Дерево упало на проезжую часть Кутузовского проспекта, неподалеку от пересечения этой трассы с Рублевским шоссе. Из-за этого движение по четырем полосам Кутузовского проспекта полностью перекрыто", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.