Собянин сообщил, что воздух в Москве стал вдвое чище после отказа от неэкологичных машин

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Транспортная политика Москвы в области улучшения экологической обстановки позволила сократить объем вредных выбросов в атмосферу за последние годы более чем в два раза. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

"Подавляющее большинство вредных выбросов в атмосферу создают автомобили, на которых мы ездим. Транспортное поведение и транспортная политика прямо влияет на экологию крупных городов. Сегодня качество автомобилей стремительно меняется, мы за несколько лет изменили автопарк и сделали его самым молодым и экологичным в Европе. Следом произошли изменения для грузового транспорта, в результате количество концентрации вредных выбросов в атмосферу уменьшилось в два с лишним раза, это буквально за последние несколько лет", - сказал Собянин.

По его словам, сегодня Москва стоит на пороге революции, взяв курс на формирование парка электротранспорта. "Мы сделали шаг вперед даже быстрее, чем владельцы личных автомобилей: приняли решение с 2021 года отказаться от закупки автобусов на моторном топливе. Сегодня в Москве работает около 300 электробусов, в дальнейшем, как минимум, по 300 таких машин будем закупать ежегодно. Сегодня мы подписываем соглашение с одной из ведущих компаний по созданию инжинирингового производства электробусов и еще с одной компанией по развитию сети электрозаправок", - добавил мэр, отметив, что эти изменения позволят в будущем сделать московский воздух еще чище.

Ранее столичное правительство приняло ряд мер для улучшения экологической обстановки города. К ним относится закупка с 2013 года автобусов, соответствующих стандарту "Евро-5", запуск электротранспорта, запрет продажи топлива ниже стандарта Евро-5. Кроме того, в столице строго регламентирован проезд большегрузов.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". На форуме обсудят проекты, направленные на повышение качества жизни в городской среде. В рамках деловой программы состоится более 70 мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу. Более 300 спикеров расскажут об успешных мировых практиках, которые можно применить в отечественных условиях. Планируется, что мероприятия посетят 113 иностранных спикеров из 26 стран.

Гостей форума ожидает более ста культурных и образовательных мероприятий, которые объединит фестиваль Moscow Urban Fest. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.