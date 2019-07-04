Москва утвердила программы сотрудничества с Большим Парижем и Анкарой

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Программы сотрудничества на 2019-2021 годы между правительством Москвы и метрополией Большой Париж, а также с муниципалитетом Анкары утверждены на Московском урбанистическом форуме в четверг. Документы подписал мэр Москвы Сергей Собянин, президент метрополии Большого Парижа Патрик Олье и мэр Анкары Мансур Яваш.

Российская столица планирует сотрудничать с Большим Парижем по направлениям: предпринимательство и торговля, градостроительная деятельность, экология, культура, цифровое развитие и повышение эффективности городского управления в рамках программы "Умный город"/"Умная метрополия", информационные технологии и коммуникации, спорт, развитие технопарков и технополисов.

Сотрудничество с Анкарой предполагает обмен опытом по направлениям городского хозяйства и социальной сферы, развитие общественного транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, городское планирование, градостроительство, ЖКХ и городская инфраструктура, защита окружающей среды, культурное наследие, культура, туризм и спорт, телекоммуникации и IT-технологии, развитие бизнеса и торговли, соцзащита и социальное обслуживание населения.

Кроме того, городские администрации планируют всячески поощрять и оказывать поддержку органам местного самоуправления, коммерческим и общественным организациям Москвы и Анкары в установлении и развитии партнерских связей.

До конца 2019 года, объявленного перекрестным Годом России и Турции, планируется завершить реализацию совместного проекта по обмену монументами. Так, в московском парке "Музеон" предполагается установить памятник турецкому поэту Юнусу Эмре, а в парке "Дикмен" в Анкаре на участке Березовой аллеи российско-турецкой дружбы - памятник советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину.