Более 20 тыс. человек будут получать квартиры по реновации в Москве ежегодно с 2021 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают с 2021 года увеличить ежегодное количество людей, получающих квартиры по программе реновации, до 20-25 тыс. человек. Об этом в четверг сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы, буквально начав два года назад программу реновации, уже 10 тыс. человек передали ордера на расселение. В этом году передадим 12 тыс., следующий год - 15 тыс. Начиная уже с 2021 года мы выйдем на цифру 20-25 тыс. каждый год. То есть программа реновации, могу сегодня сказать, уверенно набирает свой темп", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более пяти тысяч домов, в основном пятиэтажные хрущевки, что составляет почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.