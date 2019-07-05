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В Московском регионе ожидается небольшой дождь

Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют 5 июля облачную погоду с прояснениями в Москве и небольшой дождь в Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура составит 18-20 градусов тепла, ночью опустится до 11 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 21 градуса, в ночные часы похолодает до 8 градусов.

По прогнозу синоптиков, в Московском регионе ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится.

Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.

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