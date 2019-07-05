Центр обеспечения мобильности пассажиров будет работать на МЦД

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Центр обеспечения мобильности пассажиров будет работать на Московских центральных диаметрах (МЦД). Его сотрудники будут помогать совершать поездки инвалидам и пожилым людям, а также консультировать пассажиров по вопросам пользования диаметрами, сообщил в пятницу заммэра Москвы Максим Ликсутов на Московском урбанистическом форуме.

"На МЦД будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, они будут сопровождать пассажиров МЦД на всем пути следования. Что важно, пассажира будет сопровождать один и тот же сотрудник на всем пути следования, даже если он едет из Одинцова в Лобню, то есть и на территории Москвы, и на территории области. Для оформления заявки на сопровождение будет действовать единая форма", - сказал он.

Сегодня Центр обеспечения мобильности пассажиров работает в Московском метрополитене. Он открылся в 2013 году. Центр оказывает услуги на безвозмездной основе по безопасному и комфортному сопровождению в метрополитене и Московском центральном кольце маломобильных граждан, инвалидов с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пассажиров с маленькими детьми, пожилых граждан. Оставить заявки на сопровождение пассажиры могут как на сайте метро, так и через мобильное приложение "Метро Москвы".

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье" и посвящен проектам, повышающим качество жизни в городской среде. Кроме того, в числе заявленных тем - приоритеты транспортной политики и инновационные туристические стратегии мегаполисов, баланс жилищной политики в быстрорастущей московской агломерации, план развития Московских центральных диаметров.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.