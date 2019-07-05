Около 80 тыс. человек ежедневно занимаются благоустройством Москвы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Москвы ежедневно задействуют около 80 тыс. человек в работах по благоустройству и ремонту в городе. Об этом сообщил в пятницу на Московском урбанистическом форуме вице-мэр столицы Петр Бирюков.

"На сегодняшний день у нас на благоустройстве территорий, выполнении городских программ вместе с ремонтом жилого фонда, что составляет часть программы [благоустройства], работают ежедневно около 80 тыс. человек", - сказал он.

Бирюков отметил, что масштабная программа столичного благоустройства способствовала развитию отечественной промышленности в ряде сфер. "Своими решениями мы подняли сегодня отечественную промышленность на выпуск осветительных приборов <…> Также мы создали свои стандарты благоустройства, когда-то у нас было около 250 различных видов светильников, около 30 световых опор, сегодня все сведено к минимуму, при этом строго учтены стандарты в исторический части города", - добавил Бирюков.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.