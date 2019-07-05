Объем выбросов загрязняющих веществ в Москве с 2010 года снизился на 21%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Москвы сократились с 2010-2018 годы на 21,3%. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Свежие данные экологического мониторинга показали, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2010 годом в Москве сократились на 21,3%. Концентрация многих загрязняющих веществ уменьшилась в разы", - написал он.

В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы ТАСС уточнили, что речь идет о данных на конец 2018 года. Снижение составило 227,7 тыс. т.

По словам Собянина, основная доля загрязнения столичного воздуха приходится на автомобили - свыше 90% от общего объема выбросов. "В последние годы в этой сфере происходит настоящая экологическая революция. По сравнению с 2010 годом снижение автомобильных выбросов составило 21,8%", - написал мэр. Он отметил, что в выбросах от машин стало содержаться меньше вредных примесей: концентрация мелких взвешенных частиц сократилась в 1,8 раза, диоксида серы - в 1,3 раза.

В профильном департаменте отметили, что в абсолютных числах выбросы от передвижных источников сократились с 1 млн. т до 781,9 тыс. т с 2010 года.

Собянин отметил, что для снижения выбросов от автомобилей были введены ограничения на въезд в Москву и передвижение по городу грузовиков с двигателями низких экологических классов (Евро-0, 1, 2), старые автобусы и маршрутки были заменены на транспорт с моделями двигателей не ниже Евро-4. Были введены экологические требования к коммунальной технике.

Вклад жителей

"Строительство новых линий метро и дорог тоже является прямым вкладом в улучшение экологии Москвы. По сравнению с 2010 годом среднее расстояние поездки на машине удалось снизить на 1 км. Среднее время поездки уменьшилось на 9 минут. <…> Но главный вклад в улучшение московского воздуха вносят сами москвичи, которые покупают более чистые и современные автомобили", - отметил градоначальник.

По его словам, доля машин с двигателями Евро-4 и выше в автопарке Москвы превысила 65% в 2018 году и продолжила расти.