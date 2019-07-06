Марафонские забеги пройдут по центру Москвы 22 сентября

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский марафон, который будет включать маршруты на 42,2 и 10 км, пройдет в столице 22 сентября. Об этом сообщил в субботу в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"22 сентября пройдет Московский марафон. Присоединяйтесь к самому массовому забегу России, пробуйте силы на дистанциях 42,2 и 10 км", - написал он.

Как уточняется на сайте мероприятия, маршрут марафона проходит по центру столицы: по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Начало забега в 9:00. Принять участие смогут жители от 18 лет.