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Машина врезалась в трамвай на юге Москвы

Из-за аварии временно изменились трамвайные маршруты № 3, 16, 49

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля произошло в субботу на Варшавском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня около 13:30 в районе дома 59а по Варшавскому шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая 3-го маршрута. По предварительным данным, водитель машины совершил поворот перед приближающимся трамваем, не убедившись в безопасности маневра. В городском транспорте никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

Из-за ДТП были временно изменились трамвайные маршруты № 3, 16, 49. Сейчас движение полностью восстановлено.

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