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Школьники Москвы в июле смогут бесплатно научиться 3D-моделированию

Обучение пройдет в рамках образовательной смены "Киберлето"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Учащиеся московских школ 7-10 классов смогут в июле бесплатно заняться гейм-дизайном и 3D-моделированием, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Научиться моделировать трехмерные объекты и самостоятельно создавать игровую 3D-графику, а также приобрести полезные технические и инженерные навыки этим летом можно будет в детском центре имени Петра Великого по адресу: Ленинградское шоссе, 56а", - говорится в сообщении.

Уточняется, что занятия будут проходить до 2 августа с 9:00 мск до 13:00 мск, программа обучения рассчитана на семь дней.

Программа осуществляется в рамках образовательной смены "Киберлето". Записаться на занятия можно на официальном сайте мэра Москвы.

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