Механизированный многоуровневый паркинг появится в Москве в 2020 году

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Механизированный многоуровневый паркинг СНМ-100 производства холдинга "Технодинамика" (входит в ГК "Ростех") будет построен в Москве в 2020 году. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.

Механизированный паркинг производится на АО "НПП "Старт" им. А.И. Яскина. Паркинг представляет собой стеллаж со встроенными платформами, которые могут перемещаться вверх-вниз и вправо-влево для освобождения нужной ячейки.

"Мы ведем переговоры о реализации пилотного проекта парковочного комплекса СНМ-100 на территории перехватывающей парковки одного из транспортно-пересадочных узлов Москвы. Общая емкость механизированного паркинга составит 250 автомобилей, в три раза больше, чем вместимость традиционной стоянки сравнимой площади. Стоимость пилотного проекта составит порядка 110 млн рублей, срок окупаемости - шесть лет", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

В пресс-службе уточнили, что пилотный проект механизированного паркинга СНМ-100 планируется реализовать в 2020 году.

"В стандартной конфигурации паркинг СНМ-100 вмещает 29 автомобилей. Мы создали решение, позволяющее соединить несколько СНМ-100 в один парковочный комплекс. Благодаря этому удастся не только разместить большее количество автомобилей на стоянке, но и сократить затраты на создание, техническое содержание и обслуживание каждого места", - отметил гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Холдинг "Технодинамика" впервые представляет публике механизированный многоуровневый паркинг на международной промышленной выставке "Иннопром-2019".