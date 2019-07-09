Более 15 тыс. москвичей посетили "веранды здоровья" в столичных парках

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек посетили "веранды здоровья" за первые две недели их работы в столичных парках. Новые площадки открыли еще в четырех зонах отдыха, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

Как сообщалось, в рамках программы "Здоровая Москва" рядом с медицинскими павильонами в девяти парках открыты "веранды здоровья".

"Первые веранды здоровья начали работу всего две недели назад, но даже за такой короткий промежуток времени их успели посетить более 15 тыс. человек. Москвичи приходят на йогу и аэробику, принимают участие в зарядках с олимпийскими чемпионами, занимаются активными видами спорта или слушают лекции. Для каждой из веранд составляется отдельное расписание - провести время весело и активно можно в любой из них", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Елены Громовой.

Отмечается, что "веранды здоровья" начали работать для жителей еще в четырех столичных парках: в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", парке "Ангарские пруды", зоне отдыха "Площадь Юности" в Зеленограде и Гончаровском парке. На площадках проходят лекции, посвященные здоровому образу жизни, а также мастер-классы по активным видам спорта и другие мероприятия.