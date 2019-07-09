На будущих пересадочных станциях зазвучат объявления об открытии МЦД

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Объявления о скором запуске Московских центральных диаметров (МЦД) до конца июля зазвучат в поездах метро и Московского центрального кольца (МЦК) на всех будущих пересадочных станциях. Об этом во вторник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"До конца июля такие объявления зазвучат на всех станциях метро и МЦК, с которых можно будет пересесть на МЦД. Таким образом пассажиры заранее узнают о том, что в городе скоро заработает новый вид общественного транспорта. У них будет возможность изучить маршруты диаметров и составить себе новый, более удобный маршрут по городу", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

К концу месяца объявления можно будет услышать на 27 станциях метро и МЦК. Сообщения передаются мужским голосом в поездах, идущих по направлению к центру, и женским - из центра.

Первые два диаметра МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.