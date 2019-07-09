Росгидромет сообщил о повышенном уровне загрязнения воздуха в Москве 8 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Уровень загрязнения атмосферы в Москве 8 июля был повышенным. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Росгидромета.

"За прошедшие сутки в городе Москве отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в сообщении.

В частности, в вечерние часы 8 июля в районе Южное Тушино (СЗАО) содержание сероводорода достигало значения 1,9 ПДК. В дневные и вечерние часы того же дня в районе Нагорный (ЮАО, автомагистраль) содержание формальдегида находилось на уровне 1,1-1,4 ПДК, а оксида углерода - 0,8 ПДК, отметили в Росгидромете.

Отмечается, что 9-10 июля в Москве и городах Московской области метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей, ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха.