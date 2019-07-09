Пассажиропоток МЦК вырастет на 20% после перехода на четырехминутный интервал

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток Московского центрального кольца (МЦК) увеличится на 20% после перехода в ноябре на четырехминутный интервал движения поездов. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"В ноябре МЦК должно перейти с пятиминутного на четырехминутный интервал. То есть на 20% пропускная способность увеличится. Сейчас мы вышли на ежедневную перевозку более 500 тыс. пассажиров, можно прогнозировать, что с переходом на новый интервал пассажиропоток будет 600 тыс. Это значительно превышает показатели, которые мы планировали, и можно с уверенностью сказать, что МЦК - это состоявшийся проект", - сказал он.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября, железнодорожное кольцо проходит через 26 районов столицы, в которых проживают около 2 млн человек. Для пассажиров открыта 31 станция, с 23 их них можно пересесть на метро, с десяти - на пригородные электрички.