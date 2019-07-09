Движение ограничат в Москве с 13 по 21 июля из-за строительства участка метро

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат с 13 по 21 июля в Западном, Юго-Западном и Троицком и Новомосковском округах Москвы из-за строительства участка Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

"С 13 по 21 июля 2019 года включительно в связи со строительством Большой кольцевой линии метро будет временно закрыт участок Сокольнической линии от станции метро "Университет" до станции метро "Коммунарка". В связи с этим в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта", - говорится в сообщении.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будут введены временные выделенные полосы на проспекте Вернадского, участках Ленинского проспекта, Киевского шоссе, Проектируемого проезда № 907, Проектируемого проезда №905, автодороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Проезд по "выделенкам" будет разрешен только для наземного городского транспорта.

Для приоритетного движения городского транспорта будет запрещен, в частности, проезд с улицы Родниковой в сторону МКАД и метро "Саларьево"; съезд с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект; съезд с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе; проезд на Ленинский проспект и Вернадского проспект через улицу Рузскую; поворот с проспекта Вернадского на улицу Тропаревская.

Водителей просят заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, городским транспортом, быть внимательными при парковании, не оставлять автомобили под запрещающими знаками.