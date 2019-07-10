Юные москвичи смогут бесплатно освоить азы предпринимательства

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Дети и подростки смогут бесплатно освоить основы предпринимательства в восьми московских парках, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В восьми городских парках дети и подростки смогут освоить основы предпринимательства. Бесплатные интерактивные занятия "КиндерСфера: стань предпринимателем" организуют для участников в возрасте от шести до 17 лет, встречи будут проходить по субботам и воскресеньям с 13 июля по 4 августа. Ребятам объяснят, как придумывать идеи и создавать бизнес-проекты, расскажут, зачем нужно изучать рынок, а также что такое стартовый капитал и как его найти. Всю информацию участники получат в игровой форме, один урок продлится от 45 минут до часа, занятия будут напоминать скорее квесты, чем школьные уроки, начинаться учебный день в каждом парке будет в 12:00, а заканчиваться - в 18:00", - говорится в сообщении.

Как рассказали порталу в пресс-службе Мосгорпарка, принять участие смогут все желающие по предварительной записи. Зарегистрироваться на занятия ученики смогут непосредственно перед началом учебного дня у входа в парк.

Уроки предпринимательства пройдут в Воронцовском парке 13 июля, в Перовском парке 14 июля, в парке "Кузьминки" 20 июля, в парке "Северное" Тушино" 21 июля, в детском парке имени Н. Н. Прямикова 27 июля, в саду имени Баумана 28 июля, в Лианозовском парке 3 августа и в парке Победы на Поклонной горе 4 августа.

Программа парков будет разбита на четыре станции: "Стартовый капитал", "Поиск бизнес-идеи", "Изучение рынка" и "Разработка бизнес-модели", каждую из которых юным москвичам надо будет посетить в ходе квеста.