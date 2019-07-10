В Москве благоустроят территорию в районе станции МЦК "Лихоборы"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Москвы начали проводить работы по комплексному благоустройству территории площадью более 5 га в районе станции МЦК "Лихоборы" и платформы "НАТИ". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"На территории, прилегающей к станциям, установят порядка 120 новых фонарей и уличных торшеров. В зоне благоустройства разобьют более 20 тыс. кв. м газона, а осенью высадят деревья и кустарники. Для горожан установят удобные скамейки, красивые цветочные вазоны. Предусмотрены также удобные пандусы для маломобильных групп населения" - приводят в сообщении слова заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время начаты работы по демонтажу покрытий и старого бордюрного камня. Также в порядок приведут тротуары. Общая площадь покрытий составит порядка 30 тыс. квадратных метров. Заменят асфальт площадью 2 тыс. квадратных метров на проезжей части, а также установят современные остановочные павильоны.