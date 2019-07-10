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Редкие виды птиц из Красной книги Москвы замечены в Серебряном бору

Всего специалисты обнаружили пять охраняемых видов птиц

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники "Мосприроды" обнаружили на территории Серебряного бора несколько видов краснокнижных птиц: камышниц, речных крачек, хохлатую чернеть и серую цаплю, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Камышница имеет третью категорию редкости в Красной книге города Москвы. Эта черная водоплавающая птица с красным клювом", - говорится в сообщении.

Речная крачка и хохлатая чернеть также являются охраняемыми видами и занесены в столичную Красную книгу.

"Такая крупная птица, как серая цапля, в Москве встречается не часто. Питается только животной пищей, в основном рыбой, но может поедать и лягушек с мелкими грызунами. Интересно, что гнездо цапля устраивает на дереве, а не на берегу водоема, как многие птицы, чья жизнь связана с водой", - уточняется в сообщении.

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