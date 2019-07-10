Автобусы заменят трамваи в центре Москвы вечером 10 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вечером в среду 10 июля маршруты трамваев в центре столицы изменятся в связи с подготовкой ко Дню московского транспорта. Об этом сообщается на сайте ГУП "Мосгортранс".

"Вечером 10 июля меняются маршруты наземного транспорта в центре города <…> Между станциями метро "Павелецкая" и "Чистые пруды" вместо трамваев будут ходить автобусы со всеми остановками. Изменения - на время подготовки к параду трамваев на Чистопрудном бульваре. Действуют до ее окончания", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, 10 июля с 20:30 остановку "Метро "Октябрьская" (посадка) для трамваев "А", № 14, 26, 47 перенесут к домам № 4-6 по улице Шаболовка. Трамваи будут разворачиваться через депо имени Апакова. Также в этот день с 22:00 трамваи "А", № 3 (включая ночной) и № 39 после Павелецкого вокзала поедут до метро "Пролетарская" (вместо метро "Чистые пруды").

Парад трамваев, приуроченный ко Дню московского транспорта, пройдет в столице 13 июля.

День московского транспорта - профессиональный праздник работников столичного транспортного комплекса. Впервые он прошел в 2017 году и отмечается ежегодно во вторую субботу июля. Праздник был посвящен 145-летию запуска конки - первого общественного транспорта в Москве.