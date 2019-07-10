Более 30 поездов нового поколения вышли на линии московского метро с начала года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 30 поездов нового поколения" Москва" вышли на линии столичного метрополитена с начала года. Об этом ТАСС сообщили в среду пресс-службе подземки.

"С января по июнь включительно в Московском метрополитене запустили 36 новых поездов "Москва". Из них восемь - на новой Некрасовской линии, 16 - на Сокольнической, 12 - на Таганско-Краснопресненской линии. До конца года в Московское метро поступит еще 33 поезда "Москва", - сказал собеседник агентства.

Составы нового поколения приходят на смену предшественникам. За счет обновления подвижного составы поездки пассажиров становятся комфортнее. В современных поездах есть сквозной проход через все вагоны, установлены климатические системы, улучшена шумоизоляция, работают интерактивные схемы метро для построения маршрутов и USB-порты для зарядки гаджетов.

Поезда "Москва" курсируют сегодня по семи линиям столичного метро. Первые пассажиры поехали на таком поезде в апреле 2017 года. Сейчас "Москва" входит в топ-3 самых распространенных поездов Московского метрополитена.