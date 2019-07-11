Победителей конкурса проектов московского фестиваля "Цветочный джем" объявят 7-8 сентября

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Призовой фонд конкурса ландшафтных проектов фестиваля "Цветочный джем" составил 4,8 млн рублей, победители будут объявлены 7-8 сентября, сообщили в четверг ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"С 15 по 17 июля сады будет оценивать обладатель шести золотых медалей крупнейшей в мире выставки садового дизайна Chelsea Flower Show, председатель жюри Энди Стеджен. Финалисты борются не только за признание своего таланта и профессионализма: призовой фонд, сформированный из спонсорских средств, составил 4,8 млн рублей. Имена победителей мы узнаем во вторые выходные сентября, когда москвичи и туристы будут праздновать День города", - сказали в оргкомитете.

Жюри будет оценивать работы по следующим критериям: идея сада, дизайн, подбор растений, эмоциональное воздействие, развитие и изменение. Последние два пункта подразумевают, что сады будут меняться в течение конкурса. Будет пять номинаций. Самая дорогая - "Большой выставочный сад", за нее полагается 2 млн рублей. Победители в номинациях "Средний выставочный сад" и "Ландшафтный проект на социальных территориях" получат по 1 млн рублей, в номинации "Малый выставочный сад" - 500 тыс. рублей. Также объявлена награда для перспективных дизайнеров в номинации "Студенческий конкурс проектов " - 300 тыс. рублей.

Особенностью конкурса в этом году стало менторство. Авторы 42 садов, прошедших первый тур состязания, дорабатывали свои проекты под руководством членов экспертного совета. Они же помогали конкурсантам адаптировать их к конкретным площадкам, где их предстояло возвести.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс пройдет с 23 августа по 8 сентября, но выставочные сады начали появляться в городе с 20 июня. Для создания ландшафтных композиций на фестивале планируется использовать более 4 млн живых цветов и растений.