Две новые производственные площадки появятся в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Две новые площадки под промышленное производство появятся на юге столицы. Права на заключение договоров аренды земельных участков будут выставлены на торги, соответствующее решение принято в четверг на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Участки расположены в Южном административном округе Москвы - на улице Дорожная - и предназначены под строительство объектов промышленного назначения. Они дадут городу новые производственные мощности и станут точками развития экономики региона в целом", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что один участок площадью 2,39 га предлагается в аренду на семь лет под строительство объекта промышленного назначения общей площадью 32,7 тыс. кв. м. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 3,3 млн рублей. Второй участок площадью 1,18 га предлагается под строительство объекта промышленного назначения общей площадью 18,9 тыс. кв. м. Срок действия договора аренды земельного участка - 4,5 года, начальный размер годовой арендной платы за земельный участок - 1,6 млн руб.