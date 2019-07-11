Главгосэкспертиза одобрила проект корпусов для учебно-научного центра МГУ в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России утвердила проект строительства в Москве новых корпусов специализированного учебно-научного центра (факультета) - школы-интерната имени академика А.Н. Колмогорова при МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Москве новых корпусов специализированного учебно-научного центра (факультета) - школы-интерната имени академика А.Н. Колмогорова при МГУ имени М.В. Ломоносова. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проектом предусмотрено строительство жилого и учебного корпусов и прокладка наружных инженерных сетей. Новый жилой корпус в четыре надземных этажа рассчитан на проживание 180 человек. В новом учебном корпусе будет обустроена столовая на 540 учащихся и 60 преподавателей и спортивный зал, также запроектирован надземный переход к зданию учебного корпуса. В новых корпусах и на территории школы будут созданы условия по обеспечению доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов.

Специализированная физико-математическая школа-интернат была основана при Московском государственном университете в 1963 году. Инициатором ее создания стал один из крупнейших математиков XX века и один из основоположников современной теории вероятностей, академик Академии наук СССР Андрей Колмогоров. В 1988 году, через год после смерти Колмогорова, школа-интернат получила его имя и была преобразована в специализированный учебно-научный центр Московского государственного университета (СУНЦ МГУ).