Московские власти одобрили строительство кинотелецентра в Сокольниках

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила корректировку проекта планировки территории в Сокольниках, который предусматривает строительство кинотелецентра ОАО "Творческое объединение "Красная звезда". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 11 июля 2019 года согласилась с корректировкой по итогам публичных слушаний проекта планировки территории в Сокольниках, ограниченной Третьим транспортным кольцом, проездом № 3898 и полосой отвода Московской железной дороги (ВАО). На участке ориентировочной площадью 14,58 га планируется строительство кинотелецентра ОАО "Творческое объединение "Красная звезда" и реконструкция существующего административного здания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что суммарная поэтажная площадь этих объектов в габаритах наружных стен составит 75,5 тыс. кв. м. Реализация проекта позволит создать 1,6 тыс. новых рабочих мест.