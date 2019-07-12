Светомузыкальное шоу пройдет в столице в канун Дня московского транспорта

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Светомузыкальное шоу пройдет на Смоленском метромосту 12 июля, в канун Дня московского транспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

"В канун Дня московского транспорта на Смоленском метромосту запустят светомузыкальное шоу. Увидеть его можно со Смоленской набережной и с набережной Тараса Шевченко. Этот уникальный проект, не имеющий аналогов в России - подарок жителям от Московского транспорта. Такие представления полностью безопасны для движения поездов. Первый показ состоится в пятницу, 12 июля, с 22:00 до 23:00", - сказал собеседник агентства.

Более 30 современных прожекторов будут транслировать картинку на 780 кв. м медиафасада, подсвеченного полутора тысячами статических светильников. Видеоряд будет снабжен шлягерами зарубежной и российской эстрады.

День московского транспорта отметят в столице 13 июля, в этот день в городе пройдут выставка ретроавтомобилей, парад трамваев и транспортный квест. Праздник пройдет на пяти площадках: в парке "Зарядье", на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, проспекте Академика Сахарова и Трубной площади. В завершении празднования Дня московского транспорта состоится ночной велофестиваль. Ожидается, что его участниками станут более 15 тыс. человек. А до начала велофестиваля гости смогут присоединиться к флешмобу: велосипедисты встанут рядом таким образом, чтобы создать очертание велосипеда.

День московского транспорта - профессиональный праздник работников столичного транспортного комплекса. Впервые он прошел в 2017 году и отмечается ежегодно во вторую субботу июля. Праздник был посвящен 145-летию запуска конки - первого общественного транспорта в Москве.