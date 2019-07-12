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Более 1 млн москвичей ежедневно заходят на портал mos.ru

Наиболее популярным оказался электронной дневник школьника, которым воспользовались более 133 млн раз

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Порядка 1 млн жителей Москвы ежедневно посещают портал mos.ru, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В среднем московская семья пользуется электронными услугами и сервисами от четырех до шести раз в месяц. Ежедневно в будни на портал mos.ru заходят более миллиона горожан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее популярной услугой стал электронной дневник школьника, которым москвичи воспользовались более 133 млн раз. На втором месте по популярности оказался сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ.

Третье и четвертое место в топе наиболее популярных сервисов заняли сервисы приема показаний приборов учета воды и получения информации о посещении образовательных учреждений и питании соответственно. Замыкает пятерку лидеров сервис поиска такси.

Электронный портал mos.ru включает в себя более 330 услуг и сервисов. Создание личного кабинета на mos.ru позволяет быстро получить доступ к городским сервисам. Зарегистрироваться на сайте может любой житель столицы, у которого есть электронная почта и мобильный телефон.

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