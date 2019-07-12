Электропоезда на Горьковском направлении МЖД следуют с опозданием

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пригородные поезда Горьковского направления следуют с задержками из-за незапланированной остановки одного из составов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"МЖД прилагает максимальные усилия по введению в график движение пригородных поездов Горьковского направления, которые были задержаны в пути из-за незапланированной остановки поезда №706 Москва - Нижний Новгород", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время электропоезд продолжил движение по маршруту.