Посольство Палестины в Москве отреставрируют

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Здание 1820-х годов в Кропоткинском переулке в Москве отреставрируют. Сейчас в нем размещается посольство Палестины, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы.

"Специалисты приступили к работам по сохранению объекта культурного наследия федерального значения по адресу: Кропоткинский переулок, дом 26. Здесь расположен одноэтажный деревянный дом, построенный в 1820-х годах. Во второй половине XIX века в нем жил ученый-историк Петр Алексеевич Кропоткин", - говорится в сообщении.

По словам главы руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, дом в Кропоткинском переулке - "выразительный образец деревянного ампира послепожарной Москвы". Работы по его восстановлению займут не более двух месяцев. Сейчас специалисты расчищают фасады здания, затем его будут штукатурить. Ограду покрасят, отремонтируют водосток.

В департаменте отметили, что ремонту архитектурного декора будет уделено особое внимание, поскольку фасады здания украшены портиком с ордерными элементами и лепным карнизом, а окна и простенки - наличниками.