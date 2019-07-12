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Движение по кольцевой линии метро Москвы остановлено из-за падения человека на рельсы

Информации о состоянии пострадавшего нет

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Человек упал под поезд на станции "Октябрьская" кольцевой линии московского метро. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На станции столичного метро "Октябрьская - кольцевая" человек упал на рельсы", - рассказал собеседник агентства. Информации о состоянии пострадавшего нет.

По свидетельству корреспондента ТАСС, в настоящее время нет движения по кольцевой линии в сторону станции "Проспект Мира". На станции "Добрынинская" пассажиров высадили из поезда и дальше составы не идут. Люди пересаживаются в поезда в обратном направлении.

Как сообщили ТАСС на горячей линии столичной подземки, поезда не ходят по кольцу в направлении по часовой стрелке. "Сбой на Кольцевой линии метро. Первый путь - нет движения по часовой стрелке", - рассказала собеседница агентства.

В новость внесены изменения - (18:49 мск) - добавлены подробности.

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