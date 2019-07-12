Власти предупредили о незаконности митинга в Москве 14 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы, анонсированная на 14 июля, будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Ее участники и организаторы могут быть привлечены к ответственности, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появились сообщения о том, что 14 июля в 14:00 в Новопушкинском сквере пройдет встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". По словам одного из претендентов, Дмитрия Гудкова, на эту встречу в Facebook зарегистрировались более трех тыс. человек.

"Анализ информации данного мероприятия показывает, что оно предполагает массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу проблем общественно-политического характера и подпадает под нормы федерального закона № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Лица, организующие данное публичное мероприятие, не уведомили в установленном порядке органы исполнительной власти о его проведении и не согласовали место его проведения. В связи с чем имеет место попытка проведения несанкционированной акции под видом встречи с избирателями", - цитируется в сообщении первый заместитель руководителя департамента Василий Олейник.

Он резюмировал, что эта встреча 14 июля 2019 года является будет незаконным публичным мероприятием, поэтому "организаторы и возможные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке".

Олейник добавил, что на 20 и 21 июля 2019 года властями Москвы были согласованы публичные мероприятия с аналогичными целями.