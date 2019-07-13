В Музее космонавтики в Москве пройдет "Лунная неделя"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Ленная неделя", посвященная 50-летию высадки первого человека на Луну, пройдет с 18 по 21 июля в Музее космонавтики в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

"Гостей ждут научно-популярные фильмы, познавательные лекции и дискуссии о лунных миссиях и космических программах", - говорится в сообщении.

В частности, на открытии "Лунной недели" москвичи смогут увидеть фильм "Секунды до прилунения", посвященный израильской миссии "Берешит", целью которой была доставка исследовательской станции на поверхность Луны.

Помимо кинопоказов запланированы лекции популяризатора науки Виталия Егорова и врача-кибернетика Олега Волошина.

На протяжении всей "Лунной недели" в Музее космонавтики будут выставлены экспонаты, связанные с проектами по высадке на Луну. Например, можно будет увидеть скафандр американского астронавта Майкла Коллинза, одного из пилотов "Аполлона-11", и частицы лунного грунта.