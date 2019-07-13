В Москве в саду "Эрмитаж пройдет большой фестиваль Италии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Выступления итальянских артистов, костюмированные представления и кулинарные мастер-классы ждут посетителей Большого фестиваля Италии, который пройдет в выходные в саду "Эрмитаж" в Москве. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

"13 и 14 июля в Саду Эрмитаж в Москве уже в третий раз пройдет Большой фестиваль Италии, организованный по инициативе Национального агентства Италии по туризму ENIT под патронажем посольства Италии в Москве и при поддержке правительства Москвы. Вход на фестиваль свободный", - говорится в сообщении.

На главной сцене пройдут выступления популярных артистов из Италии и России - от современной эстрады до классики и оперы. Посетителей ждут костюмированные и театрализованные уличные представления, будет организовано шоу знаменосцев в костюмах эпохи Возрождения.

Кроме того, желающие смогут поучаствовать в давлении сока из 500 кг винограда. Итальянские и московские шеф-повара проведут для гостей кулинарные мастер-классы, на которых можно будет узнать рецепты пенне с зеленым горошком, ризотто со страчателлой и сладких равиоли под сливочно-смородиновым соусом.

Для желающих пройдут уроки итальянского языка, лекции о культуре и искусстве этой страны, показы короткометражных художественных и документальных фильмов. Будет работать детская зона, где юные посетители смогут разучить итальянские песенки и принять участие в мастер-классах.