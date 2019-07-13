Избиркомы Москвы выдадут кандидатам документы об итогах проверки подписей до понедельника

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Избирательные комиссии Москвы выдадут документы о завершении проверки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы в течение субботы и воскресенья, как предусмотрено законом. Об этом ТАСС в субботу сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Комиссии выдают документы по завершении проверки, могут это сделать сегодня до конца дня или завтра. Решения по кандидатам должны быть приняты 16 июля, копии документов по проверке подписных листов должны быть выданы не позднее чем за 48 часов. То есть, если сегодня выдают, то это даже раньше срока", - сказал он.

Он добавил, выдача документов в воскресенье никак не связана со "встречей независимых кандидатов", которую организаторы предполагали провести 14 июля. Ранее власти Москвы предупредили, что это мероприятие имеет признаки публичной акции и, поскольку не было согласовано, будет считаться несанкционированным. Его организаторы и возможные участники понесут ответственность.

Реут также попросил "не поднимать напрасной истерики" по поводу документов о завершении проверки подписей. "Мы работаем в соответствии с законом и одинаково лояльны ко всем участникам выборов", - сказал он.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове - будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.