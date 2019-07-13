Власти Москвы согласовали проведение двух митингов по теме выборов в Мосгордуму

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов в связи с предстоящими выборами депутатов в Мосгордуму, акции пройдут 20 и 21 июля на проспекте Академика Сахарова. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"По результатам рассмотрения поступивших в правительство Москвы уведомлений согласовано проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами. 20 июля с 14:00 до 16:00 группы граждан (организаторы: Ефремов И. В., Чинаров И. С., Овчаров А. К., Синицын С. В.) с количеством участников до 15 тыс. человек 21 июля с 14:00 до 16:30, группе граждан (организаторы: Федоров Г. В., Кагарлицкий Б. Ю., Жуковский В. С.) с количеством участников до 10 тыс. человек", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что органы исполнительной власти столицы готовятся к проведению этих публичных мероприятий.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.