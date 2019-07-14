Летняя, но пасмурная погода ожидается в Центральной России в начале недели

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Летняя погода вернется в центральные регионы европейской части России в начале следующей недели, однако при этом ожидаются дожди. Об этом сообщил в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"С начала новой недели температура в центре европейской России придет в норму, - пообещал Вильфанд. - Дневные температуры будут от 20 до 25 градусов, это близко к тому, что ожидают россияне".

По словам представителя Гидрометцентра, "до этого температура была на 5-7 градусов ниже нормы и больше напоминала майскую".

Собеседник агентства добавил, что пока жара не ожидается, "но температура будет вполне комфортная". При этом, продолжил Вильфанд, "в России пройдут дожди, будет пасмурно". По его словам, самым сложным днем в этом смысле будет среда, 17 июля, когда синоптики ожидают сильные дожди и усиление ветра.

"В этот день в центр европейской России придет так называемый южный циклон", - пояснил Вильфанд.

"Область пониженного давления, которая определяла погоду в последнее время, уходит в небытие, но все-таки давление будет чуть ниже нормы", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Он отметил, что ночные температуры "также будут летними". Вильфанд напомнил, что в первой половине июля ночью было прохладно, "температура понижалась до 10 и даже 6 градусов". Во второй половине июля, продолжил представитель Гидрометцентра, средние ночные температурные значения повысятся на 5-7 градусов. "Это тоже признак того, что погода приходит в норму", - заключил он.

Жара все-таки придет

При этом научный руководитель Гидрометцентра пообещал, что действительно жаркая погода, которая позволит россиянам купаться и загорать, до конца лета все-таки будет. "По всем оценкам, и в третьей декаде июля, и в течение всего августа будут жаркие периоды, когда дневная температура будет от 25 до 30 градусов", - сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что в целом "погода до конца лета будет неоднородной, с периодами потепления и похолодания". При этом собеседник агентства напомнил, что "когда температурная отметка в России превышает 30 градусов, это представляет опасность для жителей средних широт".