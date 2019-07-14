ЦОДД сообщил о затруднении движения транспорта из-за закрытия участка красной ветки метро

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Движение в районе закрытых станций Сокольнической линии московского метро может быть затруднено в течение всей наступившей недели. Об этом сообщил москвичам вечером в воскресенье Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Завтра ожидаются затруднения движения на юго-западе в районе закрытых станций #сл . Рекомендуем, по возможности, не ездить на автомобиле в район перекрытий. Пользуйтесь городским транспортом. Впереди у нас непростая неделя. https://t.co/YNx8661dgD

"Завтра ожидаются затруднения движения на юго-западе в районе закрытых станций Сокольнической линии. Рекомендуем, по возможности, не ездить на автомобиле в район перекрытий. Пользуйтесь городским транспортом. Впереди у нас непростая неделя", - говорится в публикации.

Участок Сокольнической линии московского метрополитена между станциями "Университет" и "Коммунарка" закрыли для пассажиров с 13 по 20 июля. Ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Речь идет о станциях "Коммунарка", "Ольховая", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево", "Тропарево", "Юго-Западная" и "Проспект Вернадского". Линия возобновит работу в обычном режиме 21 июля.

Во время закрытия участка линии метро будут работать бесплатные компенсационные автобусы, которые свяжут закрытые станции. Пассажиров во время закрытия участка просят пользоваться Солнцевской, Бутовской и Калужско-Рижской линиями метро, а также существующими маршрутами наземного городского транспорта.

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров будут работать ежедневно на станциях "Университет", "Спортивная" и "Парк Культуры", а также около закрытых станций Сокольнической линии. На станциях метро разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на эскалаторах и в поездах будут транслировать аудиообъявления. На станциях юго-западного участка Сокольнической линии для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.