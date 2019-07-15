Выставка по результатам фотолаборатории агентства Magnum Photos открывается в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Выставка фотографий шести авторов агентства Magnum Photos, которые приняли участие в экспериментальной фотолаборатории Magnum Live Lab/19, открывается во вторник в московском Музее архитектуры имени А. В. Щусева.

"Такие проекты должны стать основой продвижения позитивного имиджа Москвы как одной из мировых туристических столиц. Мы гордимся своим городом и любим его, поэтому мы хотим запечатлеть ту эмоцию, которую он дает", - отметила заместитель председателя столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая.

Первый этап работы фотолаборатории прошел в Москве в конце января-феврале 2019 года. Фотографы Томас Дворжак из Германии, Алекс Майоли из США и Нюша Таваколян из Ирана проводили съемки в различных районах столицы, уделяя внимание исторической и современной архитектуре. Все желающие могли наблюдать за тем, как организаторы проявляют фотографии и готовят их к показу в парке "Зарядье".

Участниками второго этапа, который состоялся со 2 по 15 июля, выступили Георгий Пинхасов (Франция), Марк Пауэр (Великобритания) и Алекс Уэбб (США). После того, как материал был отснят, фотографы печатали и обсуждали его в Музее имени А. В. Щусева. Куратором проекта стала Нина Гомиашвили.

"Я работал ночами, от заката до рассвета, 14 ночей подряд. Моя задача была составить впечатление о Москве за пределами путеводителей. Мне было интересно, как разные районы обнажаются в ночном освещении", - рассказал журналистам Пауэр. По его словам, ему было важно не просто отобрать лучшие снимки, но создать общую композицию, то есть выбрать те изображения, которые вместе создают общее полотно.

Проект организован Комитетом по туризму города Москвы и международным фотоагентством Magnum Photos. Выставка фотографий по итогам лаборатории будет открыта до 1 сентября.