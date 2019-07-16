На Ярославском направлении МЖД по техническим причинам задерживается движение электричек

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов задерживается во вторник утром на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter.

❗На Ярославском направлении некоторые поезда по техническим причинам следуют с увеличенным интервалом и без остановок в сторону Москвы на Лосе, Тайнинской и Перловской. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы ввести поезда в график. Приносим извинения за временные неудобства. #up

"На Ярославском направлении некоторые поезда по техническим причинам следуют с увеличенным интервалом и без остановок в сторону Москвы на Лосе, Тайнинской и Перловской. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы ввести поезда в график", - говорится в сообщении.