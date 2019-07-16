{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ярославском направлении МЖД по техническим причинам задерживается движение электричек

Некоторые поезда следуют с увеличенным интервалом и без остановок в сторону Москвы на Лосе, Тайнинской и Перловской

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов задерживается во вторник утром на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter.

"На Ярославском направлении некоторые поезда по техническим причинам следуют с увеличенным интервалом и без остановок в сторону Москвы на Лосе, Тайнинской и Перловской. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы ввести поезда в график", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
Пассажиры стали в полтора раза чаще обращаться к консультантам в Московском метро
Больше всего обращений от пассажиров поступило на стойку на станции "Курская"
Читать полностью