Строительство трассы для авторалли начнется в Новой Москве в IV квартале 2019 года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Строительство трассы для авторалли с площадкой для занятия автомодельным спортом начнется в Новой Москве в IV квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-служы столичного Департамента развития новых территорий.

"В следующем квартале в ТиНАО начнется строительство трассы для любителей авторалли", - говорится в сообщении. Подготовительные работы уже начались на объекте.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, которые приводятся в сообщении, комплекс будет называться "Ралли Кросс Арена". Располагаться он будет рядом с селом Ознобишино в поселении Щаповское. Длина трассы составит 1,2 км, размер площадки для автомодельного спорта - 600 кв. м.

"Комплекс будет очень современным. Помимо собственно спортивных объектов здесь построят административно-бытовое здание площадью почти 4 тыс. кв. м, трибуну для зрителей на 300 мест, паркинг на 150 автомобилей", - заключил глава департамента.