Участок СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе в Москве планируют построить в 2022 году

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. ПАО "Мостотрест" стал подрядной организацией для строительства Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе в Москве, строительно-монтажные работы планируется завершить в 2022 году. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Подведомственным департаменту строительства города Москвы ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" завершены торговые процедуры по определению подрядной организации на выполнение подрядных работ по строительству участка СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе. Единственный участник конкурса ПАО "Мостотрест" предлагает выполнить работы по строительству за 51,96 млрд рублей. Сроки выполнения строительно-монтажных работ - не более трех лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом предусмотрено строительство дорог, общей протяженностью 17,9 км, в том числе трех эстакад основного хода, двух эстакад съезда, суммарной протяженностью более 5 км, реконструкция моста через реку Яуза, строительство трех мостов через реку Лихоборка. Кроме того, предстоит реконструкция подземного пешеходного перехода у станции метро "Ботанический сад" и строительство пешеходного тоннеля в районе дома 16, строение 33 на Сигнальном проезде.

Северо-Восточная хорда протянется от скоростной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы). Она соединит крупные московские магистрали - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское и Открытое шоссе.