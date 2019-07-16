Почти 18 тыс. паломников поклонились мощам святых Петра и Февронии за три дня в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Порядка 18 тыс. паломников прошли мимо мощей святых покровителей брака Петра и Февронии с момента их прибытия из Мурома в храм Христа Спасителя в Москве 14 июля, сообщает во вторник пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

"Суммарно за три дня мощам святых благоверных князей Петра и Февронии поклонились 17 900 паломников", - говорится в сообщении.

Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии Муромских впервые принесены в Москву, они будут доступны для верующих до 21 июля с 08:00 до 20:00 мск.

Ранее в пресс-службе оргкомитета по принесению святыни ТАСС сообщили, что сейчас время ожидания в очереди к мощам составляет от тридцати минут до двух часов и более. Там отметили, что очередь уменьшается или увеличивается в зависимости от времени суток: утром она обычно меньше, а после полудня, в обеденные часы и после окончания рабочего дня людей становится больше. В пресс-службе добавили, что очередь лучше занимать до 19:00 мск.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.